«Пора выпороть»: в РФС отреагировали на очередную выходку Кокорина

Член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Геннадий Костылев раскритиковал нападающего «Зенита» Александра Кокорина за стрельбу из пистолета на свадьбе своего друга Алана Чочиева, выступающего за «Крылья Советов» из Самары.

Скандальное видео было опубликовано в Instagram футболиста, но позже удалено. На ролике, сопровождавшемся подписью «Дебют», видно, как Кокорин дважды выстрелил в воздух с криком «Чочик, со свадьбой!». Кокорин также опубликовал фото, на котором приставил к своей голове пистолет. «Ничего особенного. Свадьба в Осетии», – написал он. Через некоторое время снимок был удален из соцсети.

Костылев осудил поведение футболиста. Представитель РФС полагает, что футболист ведет неподобающим образом, потому что чувствует себя безнаказанным. Костырев назвал Кокорина «избалованным донельзя деньгами и всепрощением»: «Он не понимает, что он публичная личность, что вести себя надо достойно». Такое мнение он высказал в комментарии радиостанции «Говорит Москва».

«Не понимает, что он публичная личность, что вести себя надо достойно. Он держится, а потом тормоза уходят – и он опять считает, что великий, что всё позволено, что всё простят, – сказал Костылев. – С ним уже сто раз разговаривали. Всё бесполезно… Отец взял бы ремня солдатского и отхлестал бы, как положено. Может, тогда поймёт».

Представитель РФС высказался за серьезное наказание для Кокорина: «У него контракт, там есть пункты. Надо при нём, при адвокате сказать, что либо вот так, либо эти пункты будут здесь. И наказывать серьёзно. И деньгами, и много чего придумать можно».

Как сообщал «Новый День», неделю назад на последнем матче сезона против «Ахмата» Кокорин не попал в пустующие ворота с метра. Испанский спортивный интернет-портал Marca назвал этот удар «промахом года». Видео неудачного момента было размещено на странице сине-бело-голубых в твиттере. В комментариях под постом пользователи критиковали игру Кокорина. «Это не шампусик пить!», – отметил один из комментаторов, по-видимому, намекая на скандальную вечеринку футболиста в Монте-Карло. «Тут видно, что допинг был принят в запредельной дозе, ФИФЕ даже расследовать не надо», – пишет другой пользователь.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 18.12.17

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