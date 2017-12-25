Российский спортсмен попал в ТОП-100 футболистов мира

В рейтинг лучших футболистов мира по итогам 2017 года попал нападающий «Краснодара» Федор Смолов. Сотню лучших опубликовала испанская спортивная газета Marca.

27-летний форвард оказался единственным россиянином в ТОП-100. Смолов занял 97 строчку. Лидер списка пока неизвестен, издание постепенно публикует по десять футболистов, начиная с конца рейтинга.

Стоит отметить, что Смолов в 37 матчах за «Краснодар» забил 25 мячей. В частности 14 ноября российский футболист реализовал два момента в товарищеском матче со сборной Испании. В результате встреча завершилась со счетом 3:3.

Мадрид, Зоя Осколкова

Мадрид. Другие новости 25.12.17

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