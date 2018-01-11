«Асоциальные люди»: губернатор призвал запретить футбольных фанатов в России

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов высказался за запрет футбольного фанатского движения в России. Он назвал «недостойным явлением» движение поклонников футбола в том виде, в котором оно сейчас существует. Чего, по его словам, не скажешь о хоккейных болельщиках – «там все более цивилизованно».

«Будь моя воля, я бы его (футбольное фанатское движение – прим. ред.) запретил. Это же в основном», – заявил Артамонов (цитата по «Р-спорт») – С ними нужно отдельно работать».

Чиновник между тем доволен тем, что клуб «Калуга» играет во второй лиге. По его словам, он неоднократно говорил местным футболистам, чтобы те не занимали первое место в этой лиге. «Перейдете в первую лигу, а там уже совсем другие болельщики», – предупредил он спортсменов.

На спорное заявление Артамонова ответил почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков, назвав его странным. А запретить футбольных фанатов невозможно нигде, в том числе и в РФ, заметил он. «Любой запрет приведет к вспышке негативных фанатских проявлений. Поэтому это явление, которое нигде запретить невозможно, даже у нас, – пояснил Колосков в комментарии РИА «Новости». – Ведь в России мало зрителей ходят на футбол, а на многие клубы в основном фанаты-то и ходят, большей частью – не агрессивные».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 11.01.18

Екатеринбургская студентка стала чемпионкой мира по ледолазанию. / Первый тестовый матч на стадионе «Екатеринбург Арена» состоится 1 апреля. / Под Екатеринбургом перекроют дорогу из-за православного забега. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»