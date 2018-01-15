Фигурист Плющенко метит в министры спорта России

Фигурист Евгений Плющенко заявил, что вполне может занять пост главы Министерства спорта России.

«Мне надо идти в министры спорта. А почему нет? Мне кажется, я стал бы отличным министром. Не сейчас, конечно, не на этот срок, но на следующий», – цитирует Плющенко «Чемпионат».

Напомним, Евгений Плющенко является двукратным обладателем олимпийского золота Игр 2006 и 20014 годов. Кроме того, у него есть серебряные медали ОИ 2002 и 2010 годов. Фигурист является трехкратным чемпионом мира, семикратным чемпионом Европы, а также четырехкратным победителем финалов мировой серии Гран-при. О завершении спортивной карьеры Плющенко заявил в марте прошлого года.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 15.01.18

Болельщиков из Москвы, Казани и Перми попросят не разрисовывать стены в Екатеринбурге. / Россия накажет сотрудников WADA санкциями. / Биатлонист Антон Шипулин намерен ехать на Олимпиаду в Пхёнчхан. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»