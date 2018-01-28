Российский лыжник скончался во время марафона

Российский лыжник Андрей Шамшурин скоропостижно умер во время марафонской гонки на чемпионате мира среди ветеранов.

Соревнования проходили 26 января в американском штате Миннесота. 54-летнему лыжнику до финиша оставалось несколько километров, сообщает издание «Лыжный спорт». Причины смерти атлета выясняются. Ттело мужчины предстоит перевезти на родину.

В ветеранском чемпионате участвовали лыжники и лыжницы от 30 лет с любым разрядом. Шамшурин бежал дистанцию 40 километров.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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