В США заявили о бойкоте российского этапа Кубка мира по биатлону

Федерация биатлона США объявила о бойкоте российского этапа Кубка мира сезона-2017/18.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соревнования пройдет в Тюмени 22 – 25 марта. В декабре о бойкоте этапа заявили в Канаде. «Никто никого не обязывает ездить куда-либо», – заявил тогда глава Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг.

IBU оставил Тюмени право проведения этапа, хотя статус Союза биатлонистов России был понижен до временного членства.

Теперь о бойкоте заявили американцы.

«Россия по-прежнему не соответствует кодексу WADA, приезжающим спортсменам грозит опасность, шесть российских атлетов уже были наказаны IBU и МОК, по другому делу ожидается решение. В свете этих фактов проведение соревнований в Тюмени является возмутительным посланием миру в плане антидопингового безразличия», – заявили в Федерации биатлона США.

В МОК подобному решению отнеслись прохладно: «Бойкоты мало что приносят. Президент МОК Томас Бах в свое время из-за бойкота сам не смог принять участие в Олимпийских играх и лишился шанса на защиту титула», – заявил директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета Марк Адамс.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 23.02.18

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