Российская сноубордистка упустила медаль в параллельном гигантском слаломе

Российская сноубордистка Алена Заварзина не смогла завоевать медаль в параллельном гигантском слаломе, но стала только четвертой.

Все партнеры Заварзиной по команде сегодня фактически проиграли еще на стадии квалификации, пишет «Советский спорт»: на этой Олимпиаде все раунды плей-офф состоят только из одного. И, поскольку сделать обе параллельных трассы равнозначными практически невозможно, то право выбора трассы зависело от квалификационного «посева».

Сегодня быстрее была «красная» трасса – именно здесь было выиграно почти 85% заездов. Из пяти россиян, преодолевших квалификационный барьер, четверо были вынуждены в 1/8 выступать на «синей» стороне склона и потерпели поражения.

Алена Заварзина в квалификации показала второй результат, обеспечив себе «красную» трассу вплоть до финала. В 1/8 и 1/4 россиянка этим преимуществом воспользовалась, но и в полуфинале и в заезде за бронзу спортсменка упала на первой половине дистанции, упустив, таким образом, место на пьедестале.

Золото завоевала чешка Эстер Ледецка, ставшая сильнейшей еще в квалификации. Она стала чемпионкой на одних Играх в двух разных видах спорта: несколько дней Ледецкая победила в слаломе-супергиганте.

Пхенчхан, Игорь Юров

Пхенчхан. Другие новости 24.02.18

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