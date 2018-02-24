Россияне завоевали 2 медали в олимпийской лыжной гонке на 50 км

Россияне завоевали серебро и бронзу в 50-километровом лыжном марафоне классическим стилем.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», от России в забеге участвовали Александр Большунов, Андрей Ларьков, Денис Спицов и Алексей Червоткин.

Гонка проходила в сложных погодных условиях – шел снег, трассу заволокло туманом.

Первым финишировал финн Ииво Нисканен, пройдя трассу за 2 часа 8 минут 22,1 секунды. Александр Большунов, лидировавший на последнем этапе, в километре от финиша вынужден был пропустить финна вперед, отстал от Нисканена на 18,7 секунды и завоевал серебро. Ларьков на финишном спуске обошел норвежца Мартина Сундбю и с результатом 2 часа 35,5 минут финишировал третьим. Сундбю закончил гонку пятым – на финише его на полшага опередил канадец Алекс Харви.

Алексей Червоткин финишировал 12-м, Денис Спицов – 20-м. Отметим, Александр Большунов завоевал на Олимпиаде в Пхенчхане четыре медали: 3 серебра и 1 бронзу.

Пхенчхан, Игорь Юров

Пхенчхан. Другие новости 24.02.18

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