Российские паралимпийцы не хотят нести нейтральный флаг на открытии Игр-2018

Паралимпийский комитет России (ПКР) обратился к Международному паралимпийскому комитету (IPC) с просьбой передать волонтеру честь нести знамя на открытии зимних Игр в Южной Корее. Российские атлеты будут выступать под олимпийским флагом.

Первый вице-президент ПКР Павел Рожков на последнем совещании с IPC в Бонне предупредил, что среди российских спортсменов нет желающих нести флаг, пишет РИА «Новости». «У нас есть пожелание – чтобы флаг нес волонтер. И в IPC с пониманием отнеслись к просьбе Паралимпийского комитета России», – отметил Рожков.

Он также добавил, что «наши спортсмены привыкли выступать под российским флагом». Традиционной церемонии поднятия национального флага в деревне Паралимпиады на этих Играх не будет, уточнил Рожков.

Кроме того, в церемонии открытия Паралимпийских игр-2018 примут участие только те российские атлеты, которым не нужно выступать на следующий день. Церемония требует от спортсменов колоссальных усилий и поздно заканчивается. «А ребятам надо готовиться к соревнованиям», – пояснил замглавы ПКР.

Накануне 72 россиянина прошли процедуру регистрации в Пхенчхане. Среди них девять спортсменов горнолыжников, 12 атлетов будут выступать в лыжных гонках и биатлоне, три в сноуборде, пять керлингистов, а также 38 сопровождающих и официальных лиц, пять спортсменов-ведущих.

«Международный паралимпийский комитет (IPC) продолжает рассматривать возможность допуска к выступлению небольшого числа других российских атлетов, которые хотят соревноваться на Паралимпийских играх в Пхенчхане», – говорится в сообщении ПКР.

Российская сборная выступит в статусе «нейтральные паралимпийские атлеты». (NPA) Паралимпиада пройдет в южнокорейском Пхенчхане 9-18 марта.

Пхенчхан, Служба информации РИА «Новый День»

Пхенчхан. Другие новости 01.03.18

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