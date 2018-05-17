«Пролетели»: сборная Россия опять провалилась на чемпионате мира по хоккею

Сборная России по хоккею с шайбой «вылетела» с чемпионата мира после матча с канадцами и впервые с 2013 года осталась без медалей первенства. Российские хоккеисты потерпели поражение в четвертьфинальном матче в овертайме со счетом 5:4.

Неприятности для российских хоккеистов начались уже на первых минутах дебютного периода. Канадцы забросили первую шайбу после удаления Сергея Андронова. Это повторилось в следующем периоде, когда Андронов вновь отправился на скамейку штрафников, в результате чего россияне стали проигрывать со счетом 2:0.

Впрочем, спустя 61 секунду после второй шайбы в ворота российской сборной Илья Михеев сократил преимущество канадцев, а затем Александр Барабанов сравнял счет в матче.

В третьем периоде канадцам удалось снова вырваться вперед, но счет смог сравнять «проштрафившийся» Андронов. Затем противники обменялись еще шайбами, причем сборной России вновь пришлось отыгрываться.

В итоге судьба матча была решена в овертайме, где удачливее оказались канадцы, благодаря очередному удалению в составе российской команды.

Стоит отметить, что по ходу чемпионата сборная России, уверенно выиграв у аутсайдеров турнира, проиграла всем сильным соперникам – сначала Чехии (4:3), затем Швеции (1:3) и теперь Канаде, которую россияне не могут победить с 2011 года. Горечь поражения усиливается с учетом того обстоятельства, что отечественная команда отправилась на чемпионат в статусе Олимпийского чемпиона.

Комментируя итоги мирового первенства, нападающий сборной России Артём Анисимов в комментарии Чемпионат.com признал, что «остаться без медалей впервые с 2013 года – это провал».

«Проиграли три матча фаворитам? Везде что-то не хватает, когда проигрываем. Какие-то маленькие вещи, надо просто поработать над этими вещами, и всё будет хорошо. У нас хорошая, дружная команда, сильный коллектив», – отметил также Анисимов.

Копенгаген, служба информации РИА «Новый День»

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