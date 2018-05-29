Олимпийский комитет России получил нового главу

Олимпийское собрание сегодня выбрало нового президента Олимпийского комитета России (ОКР). Как сообщила пресс-служба ОКР, им стал четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию Станислав Поздняков.

Отмечается, что Поздняков, который до этого на протяжении двух лет занимал должность первого вице-президента ОКР, победил на выборах с большим отрывом. За него было отдано 214 голосов, а за его соперника, 4-кратного олимпийского чемпиона по плаванию Александра Попова – 56 голосов.

Генеральным директором ОКР переизбран Владимир Сенглеев, а должность генерального секретаря организации продолжит занимать Анастасия Давыдова.

Первым вице-президентом ОКР избран помощник президента РФ Игорь Левитин.

Кроме этого вице-президентами стали Вячеслав Аминов, Владимир Кожин, Геннадий Тимченко и Василий Титов, уточняет РИА «Новости».

В состав исполкома вошли великие в прошлом спортсмены Михаил Мамиашвили, Елена Исинбаева, Софья Великая, Николай Гуляев, а также Елена Вяльбе, Александр Попов, Владимир Сальников, Владислав Третьяк и другие.

Напомним, прежний глава ОКР Александр Жуков руководил занимал свою должность с 2010 года.

В декабре 2017 года Международный олимпийский комитет дисквалифицировал ОКР на период зимних Игр в Южной Корее, а также лишил Жукова членства. После завершения Олимпиады санкции были сняты, статус Жукова был восстановлен. МОК и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) требовали, чтобы Россия признала факт создания системы манипулирования допинг-пробами и предоставила экспертам WADA доступ к допинг-пробам, хранящимся в московской лаборатории.

В начале мая Жуков объявил о своем решении не участвовать в выборах главы организации из-за загруженности в Госдуме.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 29.05.18

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