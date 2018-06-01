Ученые назвали финалистов ЧМ-2018. России прочат провал

Австрийские экономисты назвали возможного победителя чемпионата мира по футболу, стартующего в России 14 июня.

Согласно результатам исследования Инсбрукского университета, самый высокий шанс завоевать кубок мирового первенства у Бразилии (вероятность 16,6%), за ней следует Германия (15,8%), далее идут Испания (12,5%) и Франция (12,1%). Пятерку замыкает Аргентина (8,4%), сообщает EconPapers. В финальном матче наиболее вероятна встреча Бразилии и Германии.

Сборная России в рейтинге заняла 12 место (2,1%), пропустив вперед Бельгию, Британию, Португалию, Уругвай, Хорватию и Колумбию. При этом самыми слабыми командами эксперты сочли команды Панамы, Саудовской Аравии, Туниса, Ирана и Южной Кореи.

Стоит отметить, что исследование основывалось на данных 26 ведущих букмекерских фирм мира.

Напомним, мундиаль будут принимать 12 городов в 11 российских городах. Чемпионат продлится до 15 июля. В нем примут участие 32 команды.

Вена, служба информации РИА «Новый День»

Вена. Другие новости 01.06.18

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