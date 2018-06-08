Александр Овечкин впервые в карьере выиграл Кубок Стэнли

Клуб «Вашингтон Кэпиталз» впервые в истории стал чемпионом НХЛ. Сегодня команда, капитаном которой является Александр Овечкин, выиграла у «Вегас Голден Найтс» со счетом 4:3.

Евгений Кузнецов отметился в пятом матче финальной серии результативной передачей, а Овечкин забросил шайбу во втором периоде. Россиянина признали самым ценным игроком плей-офф Национальной хоккейной лиги, передает NBC.

«Это невероятно. У меня нет слов. Все 13 лет в НХЛ я верил, что выиграю Кубок Стэнли. Я счастлив за команду, за наших болельщиков, за моих родителей и всю семью. Еще перед сезоном я сказал, что мы не будем отстоем, и мы выиграли Кубок Стэнли. Это единственное, что сейчас важно», – прокомментировал победу Овечкин.

Форвард с 2005 года выступает за «Вашингтон». Однако только в этом сезоне он впервые вышел с командой в финал Кубка Стэнли и впервые завоевал награду.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

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