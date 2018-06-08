Хоккеист Александр Овечкин впервые станет отцом

Супруга Александра Овечкина Анастасия подтвердила слухи о своей беременности. Она опубликовала в Instagram фото, на котором подчеркнула свое интересное положение.

Сегодня команда «Вашингтон Кэпиталз», капитаном которой является Александр Овечкин, стала чемпионом Национальной хоккейной лиги. Россиянина признали самым ценным игроком плей-офф НХЛ.

Анастасия Овечкина опубликовала в соцсети снимок, на котором стоит она и ее супруг с Кубком Стэнли. Девушка придерживает рукой живот. «Мы сделали это, мой герой», – подписала фото Анастасия.

Овечкины оформили официальный брак в 2016 году, а спустя 12 месяцев сыграли пышную свадьбу. Первые слухи о беременности Анастасии появились в таблоидах в апреле текущего года.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

Вашингтон. Другие новости 08.06.18

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