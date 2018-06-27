«Челси» готов выложить 23 млн евро за футболиста сборной России

Лондонский футбольный клуб «Челси» заинтересовался 22-летним футболистом московского ЦСКА и сборной России Александром Головиным, который стал одним из лучших игроков чемпионата мира в составе российской команды. За полузащитника готовы отдать 23 млн евро, передает Infox.ru со ссылкой на ItaSportPress.

По данным издания, в переходе Головина заинтересован лично владелец «Челси» Роман Абрамович, который пока не нашел покупателя на свой клуб. Ранее британские СМИ сообщали о намерении российского олигарха, который перебрался в Израиль, продать «Челси».

Стоит отметить, что СМИ сообщали об интересе к хавбеку со стороны туринского «Ювентуса», предлагавшего за него 19 млн евро. Но эти переговоры были заморожены итальянским клубом. Есть сведения, что после проявления интереса к игроку ЦСКА поднял цену до 30 млн евро.

Напомним, что Александр Головин родился в поселке Калтан в Кемеровской области и попал в систему ЦСКА в 2012 году. Его контракт со столичным клубом рассчитан до 2021 года.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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