СМИ: на Ибице футболиста «Спартака» арестовали за избиение жены

Форвард московского «Спартака» Квинси Промес был задержан испанской полицией по обвинению в избиении супруги. Об этом сообщило голландское издание Voetbal Primeur.

Отмечается, что Квинси устроил драку на испанском курорте Ибица. По данным издания, футболист набросился с кулаками на жену. Кроме того, в деле могут быть и другие пострадавшие, те, кто пытался успокоить 26-летнего спортсмена.

Известно, что Квинси отдыхал на острове с другим известным голландским футболистом Уэсли Снейдером. Однако он отношения к потасовке не имеет, так как раньше покинул курорт.

Ранее СМИ сообщали, что «Интер» готов купить Промеса у «Спартака» за 47 млн евро. По словам спортивных экспертов, если история с избиением окажется правдой, у других футбольных клубов интерес к спортсмену с подпорченной репутацией пропадет, как минимум Промес сильно упадет в цене.

Ибица, Служба информации РИА «Новый День»

Ибица. Другие новости 28.06.18

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