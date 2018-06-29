Месси будет доволен: аргентинец поселится в Казани с видом на свой гигантский портрет

В Казани к приезду форварда сборной Аргентины Лионеля Месси нарисовали огромное граффити с его изображением.
Портрет футбольной звезды появился на стене здания во внутреннем дворе отеля «Рамада», где сегодня разместится аргентинская команда. В субботу, 30 июня, сборная Аргентины сыграет с командой Франции в матче 1/8 чемпионата мира.
Художники рисуют изображение Месси
Ранее сообщалось, что аргентинцы перед матчем с французами будут жить в гостинице «Рамада», из которой открывается вид на гигантский портрет главного соперника Месси по популярности – португальца Криштиану Роналду. Месси оказался недоволен этим и потребовал нарисовать свой граффити-портрет рядом с отелем, где остановится сборная Аргентины, отмечали казанские СМИ, указывая, что решением проблемы занялся лично мэр города Ильсур Метшин. Было решено оставить граффити Роналду, но по со соедству с ним нарисовать портрет Месси.
Проблемная ситуация сложилась потому, что в Казани только два отеля получили лицензии на прием команд – участниц ЧМ-2018: «Мираж» и «Рамада». Первую гостиницу успела забронировать сборная Франции. В связи с этим у аргентинской команды не было выбора, кроме как заехать в «Рамаду», напротив которой красуется граффити с Роналду. Гигантское изображение подмигивающего Роналду появилось летом прошлого года перед матчем Кубка конфедераций между сборными Португалии и Мексики.
Между тем, министр спорта Татарстана Владимир Леонов заявлял, что идея с портретом Месси принадлежит властям республики. Он уверял, что от аргентинской делегации не поступало никаких «дополнительных запросов» перед матчем с Францией, информировал портал inkazan.ru.
Казань, служба информации РИА «Новый День»
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