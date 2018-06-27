Приезд сборной Аргентины в Казань для участия в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу с командой Франции ознаменовался скандалом с главным действующим лицом – форвардом Лионелем Месси. Нападающего клуба «Барселона» вместе с аргентинской сборной поселили в отеле, окна которого выходят на огромное граффити главного соперника Месси по популярности – португальца Криштиану Роналду. По данным местных СМИ, Месси оказался страшно недоволен этим. Отмечается, что разрешением проблемы занялся мэр города Ильсур Метшин.

Аргентинская сборная перед матчем с французами будет жить в гостинице «Рамада», из которой открывается вид на огромный портрет Роналду. Так получилось потому, что в Казани только два отеля получили лицензии на прием команд – участниц ЧМ-2018: «Мираж» и «Рамада». Первую гостиницу успела забронировала сборная Франции. В связи с этим у аргентинской команды не было выбора, кроме как заехать в «Рамаду», напротив которой красуется граффити с португальским форвардом. Гигантское изображение подмигивающего Роналду появилось летом прошлого года перед матчем Кубка конфедераций между сборными Португалии и Мексики.

Фото: kazanfirst.ru

По данным издания Inkazan, недовольный Месси потребовал от казанских властей нарисовать свой граффити-портрет близ отеля «Рамада», где будет жить сборная Аргентина. К решению проблемы уже подключился мэр Казани. Источник издания сообщил, ситуация может быть разрешена просто – рядом с граффити Роналду нарисуют изображение аргентинского игрока.

Матч между Аргентиной и Францией в Казани пройдет 30 июня.

Казань, служба информации РИА «Новый День»

Казань. Другие новости 27.06.18

В Ноябрьске ещё один высокопоставленный нефтяник стал фигурантом уголовного дела. / СМИ: информатор WADA Григорий Родченков пытался уйти из жизни. / Кричалки и танцы под «Калинку-малинку»: Екатеринбург встретил последние поезда с болельщиками на ЧМ (ВИДЕО). Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»