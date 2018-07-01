Четвертьфинал! Россия вырвала победу у Испании

Сборная России по футболу выбила Испанию из борьбы за титул чемпиона мира. В одной восьмой финала в Лужниках команда встретилась со сборной Испании. Напомним, России впервые в своей истории вышла в плей-офф мундиаля.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», для российских футболистов игра сначала не заладилась: на 11 минуте Жирков ногой ударил Начо, судья назначил штрафной, подачу сделали на Рамоса, Игнашевич бросился на него, уронил испанского нападающего, но от его ноги мяч влетел в ворота – автогол, 1:0 в пользу Испании. После этого испанцы сбавили темп. Российские футболисты этим воспользовались: Зобнин отобрал у соперника мяч на линии штрафной и отдал пас Головину, тот послал мяч с подкруткой в дальний угол, но не рассчитал траекторию – мимо.

Еще через 4 минуты Дзюба бьет головой и попадает в руку Пике. Судья назначает пенальти и Дзюба пробил в правый угол. 1:1.

Под занавес испанцы попытались исправить положение: Асенсио вышел на ворота и пробил. Но Игорь Акинфеев справился.

Во втором тайме испанцы рванули веред и уже через 3 минуты попытались забить. И снова Акинфеев спас ворота, выхватив мяч из-под левой штанги.

Большую часть второго тайма инициатива была у испанцев, точность передач у них оценивалась на 90%, время владения мячом – 74%.

Тем не менее, основное время закончилось со счетом 1:1.

Первый дополнительный тайм расклад не изменил. В начале второго испанцы буквально расстреляли Акинфеева: сначала Иньеста пробил с линии штрафной, затем Родриго ворвался в штрафную и ударил по воротам. Но российский вратарь был начеку.

На 115 минуте в игру вмешалась погода: на Лужники обрушился ливень. Впрочем, тайм закончился с прежним счетом: на последней минуте Акинфеев крепко взял мяч, посланный Родриго – 1:1.

В серии послематчевых пенальти Испания била первой: Иньеста забил. 1:0. Смолов ударил вторым – 1:1.

Пике снова забил Акинфееву. Игнашевич поразил ворота Испании – 2:2.

Третий мяч Акинфеев отбил, а де Хеа – нет – 3:2.

Рамос забил, Черышев тоже – 4:3 в пользу России.

Акинфеев выиграл пятый пенальти, Россия проходит в одну четвертую финала.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 30.06.18

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