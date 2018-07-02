«Россия – великий соперник, матч будет очень тяжелым»: тренер хорватов оценил силу сборной РФ

Тренер сборной Хорватии по футболу Златко Далич оценил силу российской команды, с которой его подопечным предстоит сыграть в четвертьфинале чемпионата мира. По его мнению, российская сборная является «очень сложным» и «великим» соперником. Далич полагает, что предстоящий поединок будет тяжелым и зрелищным.

Далич отметил, что хорватской сборной «нельзя расслабляться» и быть слишком самоуверенной, пообещав, что его команда будет действовать «еще сильнее» – ведь ей, по его словам, «придется играть с очень сложным соперником, с великим соперником», передает «Интерфакс». «Мы будем стараться не растерять осторожность», – заявил наставник сборной Хорватии на пресс-конференции после победного матча против датчан в рамках 1/8 финала мундиаля.

Далич добавил, что российская команда не прошла бы в четвертьфинал, не будь она хорошей командой. «Для нас каждый матч самый важный», – заявил он. «Я скажу ребятам в раздевалке, что мы будем играть с самой лучшей командой на чемпионате мира», – добавил Далич.

По его мнению, жаркая погода, которая будет в Сочи во время матча против России, осложнит игру. Однако Далич убежден в том, что матчем между Хорватией и Россией «насладится весь мир». «Это будет зрелищная игра», – считает он.

Президент Хорватского футбольного союза Давор Шукер, в свою очередь, заявил, что шансы сборных на победу примерно равны. «Я думаю, что шансы в предстоящей игре 50 на 50, но если вы хотите, то я скажу, что 51% все-таки за Россию», – приводит слова Шукера ТАСС. Он пояснил, что у российской команды будет «преимущество в виде болельщиков».

Щукер при этом признался, что ему не понравилось, что хорватам «пришлось играть дополнительное время (в матче с Данией – прим. ред.), отметив, что «в противном случае наши шансы в игре против россиян могли быть выше». Впрочем, он считает, что тренерский штаб сборной Хорватии найдет нужные решения для того, чтобы самым лучшим образом подготовиться к игре с российской командой.

Футболисты сборной Хорватии накануне в Нижнем Новгороде в серии пенальти вырвали победу у команды Дании в матче 1/8 финала чемпионата мира. Команды сыграли вничью (1:1) и в основное, и в дополнительное время. Победитель определился в серии послематчевых пенальти – 3:2 в пользу хорватов.

Ранее Россия в «Лужниках» по пенальти обыграла Испанию в 1/8 финала. Основное время матча закончилось также со счетом 1:1, в серии пенальти Россия оказалась сильнее – 4:3.

Поединок за выход в полуфинал между Россией и Хорватией пройдет 7 июля в Сочи.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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