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Понедельник, 2 июля 2018, 15:01 мск

Новости Спорт

Черноморский поселок переименовали в честь Артема Дзюбы

Фото: twitter.com/TeamRussia

Успехи сборной России на чемпионате мира по футболу радуют болельщиков по всей стране. В свою очередь фанаты предлагают увековечить имена самых выдающихся спортсменов.

Так курортный поселок Джубга, что находится на берегу Черного моря, переименовали в честь форварда сборной России Артема Дзюбы.

Один из болельщиков заклеил две буквы на дорожном знаке с названием населенного пункта, в результате получилось «Дзюбга».

Джубга стала Дзюбгой

Черноморский поселок переименовали в честь Артема Дзюбы

Напомним, сборная России впервые в новейшей истории пробилась в четвертьфинал чемпионата мира по футболу, одержав победу над испанцами. Гол забил Артем Дзюба, однако основное время закончилось со счетом 1:1. Победитель определился только после серии пенальти.

Краснодар, Служба информации РИА «Новый День»

Краснодар. Другие новости 02.07.18

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