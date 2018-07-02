ЧМ-2018: Бразилия не подарила сенсацию

Футболисты сборной Бразилии уверенно обыграли в 1/8 финала команду из Мексики и вышли в четвертьфинал, где встретятся с победителями встречи Бельгия – Япония.

Матч начался с активных атак мексиканцев, однако затем бразильцы выровняли игру и довели ее до победы со счетом 2:0. Во втором тайме отличились Неймар и Роберто Фирмино.

Игроком матча признан бразилец Неймар.

Самара, служба информации РИА «Новый День»

Самара. Другие новости 02.07.18

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