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Понедельник, 2 июля 2018, 21:32 мск

Новости Спорт

ЧМ-2018: Бразилия не подарила сенсацию

Фото: twitter.com/fifaworldcup_ru

Футболисты сборной Бразилии уверенно обыграли в 1/8 финала команду из Мексики и вышли в четвертьфинал, где встретятся с победителями встречи Бельгия – Япония.

Матч начался с активных атак мексиканцев, однако затем бразильцы выровняли игру и довели ее до победы со счетом 2:0. Во втором тайме отличились Неймар и Роберто Фирмино.

Игроком матча признан бразилец Неймар.

Самара, служба информации РИА «Новый День»

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