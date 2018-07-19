МОК включил в программу зимней Олимпиады 7 новых дисциплин

Международный олимпийский комитет (МОК) включил семь новых дисциплин в программу зимних Олимпийских игр 2022 года. В список вошли: соревнования по бобслею среди женщин-одиночек, смешанная эстафета в шорт-треке, соревнования смешанных команд в прыжках на лыжах с трамплина, соревнования по фристайлу среди смешанных команд в дисциплине лыжная акробатика, состязания по сноуборд-кроссу среди смешанных команд, мужские и женские соревнования по фристайлу в дисциплине биг-эйр.

Зимние Игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

По мнению президента Федерации конькобежного спорта России (ФКСР) Алексея Кравцова, российские шорт-трекисты имеют хорошие шансы побороться за медали в новой дисциплине. «У нас традиционно сильные эстафетные команды – и мужская, и женская. Думаю, у нас будут шансы побороться за медали в этом виде на Олимпиаде», – приводит слова Кравцова РИА «Новости». По его словам, включение новых дисциплин – хорошая новость не только для спортсменов, но и для зрителей, так как соревнования проводятся и для зрелищности.

Схожее мнение высказал и президент Федерации бобслея России Александр Зубков. По его словам, у российских бобслеисток есть медальные перспективы в соревнованиях одиночниц. «Перспективы есть, на сегодняшний день у нас в стране девять регионов имеют возможность развивать бобслей и скелетон. Думаю, что поставленные задачи будут исполнимы, а спортсмены в этом виде будут выступать достойно», – сказал Зубков.

Что же касается включения смешанного командного турнира по прыжкам на лыжах с трамплина в программу ОИ, то для российской сборной не все так гладко, рассказал старший тренер женской национальной команды Роман Керов. «Новость хорошая, но двоякая в некотором смысле. У некоторых сборных женщин нет сильных, но мужчины такие, что попробуй обыграй. Хитрый турнир получается. Прогнозировать что-то сложно сейчас, это вообще дело неблагодарное. Но время есть, будем работать», – пояснил тренер.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 18.07.18

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