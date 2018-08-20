У уличенных в допинге спортсменов отберут награды и денежные призы

Министерство спорта собирается ужесточить наказания за манипуляции с запрещенными веществами. У уличенных в применении допинга спортсменов, тренеров, врачей и других специалистов хотят отбирать имущество и денежные средства, которые были получены за высокие достижения на чемпионатах.

Инициатива была озвучена по результатам шестой сессии Конференции сторон Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте, пишут «Известия». Кроме ужесточения наказания за допинг, предлагается обеспечивать защиту информаторам, которые сообщили о применении запрещенных препаратов. Соответствующие поправки в закон планируется принять в конце 2018 года.

Также в Минспорта обсуждается возможность отказа в госфинансировании региональным спортивным организациям, если они были уличены в нарушении антидопинговых правил. Тренеров и врачей хотят немедленно отстранять от работы за распространение допинга, а также обязать их выплачивать компенсацию в пользу работодателя.

В спортивном сообществе инициативу поддержали. Российские спортсмены сейчас сдают допинг-проб больше, чем атлеты других стран. Если мировая спортивная общественность увидит нулевую толерантность России к допингу, вероятно, это сдвинет с мертвой точки ситуацию с восстановлением аккредитации нашей антидопинговой лаборатории в системе WADA.

Как сообщал «Новый День», в 2016 году вышел доклад Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. Расследование во многом основывалось на показаниях экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, который утверждал, что в России существует система допинга, поддерживаемая на государственном уровне. По результатам расследования комиссии МОК российских спортсменов отстраняли от международных соревнований. Карательные меры коснулись даже чистых атлетов, тесты которых никогда не указывали на то, что они принимали запрещенные препараты.

Допинг-скандал стал поводом для официального отстранения российской сборной от Олимпиады-2018, проходившей в южнокорейском Пхенчхане. Спортсменов из РФ допустили к выступлениям под нейтральным флагом. В свою очередь российские власти всегда отвергали обвинения, называя их беспочвенными и не заслуживающими доверия.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 19.08.18

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