Российский фигурист пожаловался на низкую зарплату

Фигурист сборной России Алексей Рогонов сообщил о тяжелом материальном положении, в котором находятся спортсмены. По его словам, это стало одной из причин завершения карьеры его партнерши Кристины Астаховой.

«Тренировки с физическими нагрузками всегда сопровождаются моральным напряжением. Но если есть общая цель, то можно и горы свернуть. Здесь сыграло роль другое. Неудовлетворенность результатами, сложный график и постоянное безденежье. Зарплата в сборной не покрывает даже аренду жилья в Москве. Помимо тренировок постоянно приходится искать дополнительные источники заработка», – ответил Рогонов в интервью Sports.ru на вопрос о предпосылках ухода Астаховой.

Фигурист также отметил, что его партнершу тренеры два месяца уговаривали не уходить из спорта, но она все же решила завершить карьеру.

21-летняя Кристина Астахова объявила об уходе в конце мая. В настоящее время Рогонов готовится к новому сезону с новой партнершей – Алиной Устимкиной.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.08.18

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