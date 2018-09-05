Российских спортсменок выгнали из большого спорта после перепроверки допинг-проб

Двух российских легкоатлеток дисквалифицировали за употребление запрещенных препаратов после перепроверки допинг-проб, взятых 10 лет назад.

По данным Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU), на четыре года отстранили метательницу копья Марию Абакумову. Допинг нашли в ее пробах с Олимпиады 2008 года в Пекине и чемпионата мира 2011 года.

Дисквалификации на два года подверглась Татьяна Лебедева, выступавшая за Россию на пекинских Играх в дисциплине «прыжки в длину».

Ранее Международный олимпийский комитет уже наказал Лебедеву за употребление допинга, лишив двух серебряных медалей. Абакумова осталась без награды за второе место.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 04.09.18

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