Русский кореец Виктор Ан завершил карьеру и уехал на родину

Многократный олимпийский чемпион по шорт-треку россиянин корейского происхождения Виктор Ан завершил спортивную карьеру. По семейным обстоятельствам он покидает Россию и возвращается на Родину. Об этом рассказал президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов. «К сожалению, Виктор Ан завершил карьеру, и в России тоже не останется по семейным причинам – хотят, чтобы ребенок учился в Корее», – цитирует «Интерфакс» Кравцова.

По его словам, союз конькобежцев благодарен Виктору Ану за вклад в развитие шорт-трека в России. «Не исключаем, что может когда-то продолжить сотрудничество – жизнь меняется», – отметил Кравцов.

Ан Хен Су выступал за родную для него Южную Корею на Олимпиаде-2006 в Турине, где завоевал три золотых и одну бронзовую медаль. Однако он получил травму, перенес несколько операций, и его не включили в состав корейской сборной. Ан верил в свои силы и хотел продолжить бороться за награды в спорте высших достижений. В связи с этим он переехал в Россию и попросил дать ему гражданство и при получении паспорта сменил имя.

На Играх в Сочи он удвоил свою медальную копилку: завоевал «бронзу» на дистанции 1500 м (первая российская олимпийская медаль в шорт-треке), «золото» на 500 и 1000 м, а также помог сборной России выиграть эстафету 5000 м. Участия в Олимпиаде-2018 в Пхенчхане он не принял, поскольку, как и ряд других членов сборной России, не был допущен к Играм.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 05.09.18

Российских спортсменок выгнали из большого спорта после перепроверки допинг-проб. / «Автомобилист» обыграл финалиста Кубка Гагарина (ФОТО). / ХК «Автомобилист» будет набирать команду из болельщиков. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»