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Суббота, 15 сентября 2018, 22:29 мск

Новости Спорт

Россия согласилась на условия WADA по восстановлению РУСАДА

Россия согласилась на условия Всемирного антидопингового агентства (WADA) по возвращению статуса Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА).

Пресса опубликовала письмо министра спорта России Павла Колобкова главе WADA: «Я благодарен за ваше признание значительных достижений в деле восстановления РУСАДА. Чтобы двигаться вперед, чтобы восстановить соответствие РУСАДА требованиям WADA, я согласен принять два оставшихся условия «дорожной карты», которые были упомянуты в вашем письме от 22 июня».

Колобков заявляет о готовности России предоставить доступ к данным московской антидопинговой лаборатории по пробам, вызывающим подозрения у специалистов WADA, но после восстановления РУСАДА.

Напомним, РУСАДА лишили статуса на фоне допингового скандала с российскими легкоатлетами в ноябре 2015 года.

Вопрос о восстановлении РУСАДА планируется рассмотреть на заседании исполкома WADA 20 сентября.

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