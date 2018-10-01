Вратарь Акинфеев покинул сборную

Футбольный вратарь Игорь Акинфеев заявил об уходе из сборной России. Обращение теперь уже бывшего капитана национальной команды опубликовано на сайте Российского футбольного союза (РФС).

«У каждой истории есть свое начало и свой конец. Вот и моя история с национальной сборной тоже подошла к своему логическому завершению. Для меня было огромной честью выводить сборную России на домашнем чемпионате мира в качестве капитана. Честно говоря, я об этом даже не мечтал. Но это случилось и стало, наверное, пиком моей карьеры в национальной сборной», – заявил Акинфеев.

По мнению вратаря, выход сборной России в четвертьфинал домашнего чемпионата мира – «локальный успех». «Да, мы не завоевали на чемпионате мира медали, но все ребята старались как могли. Главное, что среди нас не было равнодушных», – отметил Игорь Акинфеев.

«15 лет в сборной – огромный срок. С каждым годом становится все труднее играть на два фронта, переносить максимальные нагрузки. С учетом былых травм все больше времени требуется на восстановление. И сейчас я очень четко осознал для себя, что пришло время уступить дорогу более молодым коллегам и сосредоточиться на выступлениях за свой родной клуб, ПФК ЦСКА. Я ухожу со спокойной душой: в России появилась очень хорошая и перспективная молодежь, некоторые ребята уже на этом первенстве мира проявили себя настоящими лидерами. Мы должны верить в молодых футболистов и всячески их поддерживать. И пусть это поколение окажется гораздо успешнее нашего. Мы будем этому только рады!» – сказал футболист.

Напомним, что 32-летний Акинфеев выступал за сборную России с 2004 года. Вместе с командой он завоевал бронзовые медали на чемпионате Европы-2008. На домашнем мундиале вратарь сыграл в каждом из матчей, а два его сейва в серии пенальти с Испанией позволили национальной команде выйти в четвертьфинал турнира. Всего за сборную Акинфеев провел 110 матчей.

Москва, Иван Гридин

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