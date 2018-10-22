Уволен главный тренер «Спартака»: названы сменщики Карреры

Столичный футбольный клуб «Спартак» сегодня объявил об отставке главного тренера команды Массимо Карреры – экс-наставника «Ювентуса» и сборной Италии. Решение об увольнении тренера красно-белых принял совет директоров клуба. Им же назначен и.о. главного тренера Рауль Рианчо. Об этом сообщается в официальном Facebook ФК «Спартак».

В сообщении отмечается, что клуб «благодарит Массимо за проделанную работу», ставшего «одним из творцов долгожданного чемпионства». Несмотря на это, «итоги прошлого сезона были признаны неудовлетворительными – ни одна из поставленных задач не была выполнена», – подчеркивает пресс-служба команды. «Результаты и игра команды в нынешнем сезоне показали, что тенденции к улучшению нет», – констатируется в сообщении.

Накануне «Спартак» проиграл третий подряд домашний матч, уступив тульскому «Арсеналу» – 2:3. В 11 матчах чемпионата России клуб набрал 18 очков и входит в группу из команд, набравших такое же число баллов и делящих места с 4-ое по 7-ое.

Телеграм-каналы назвали основных претендентов на пост главного тренера «Спартака». Ими стали главный тренер сборной России Станислав Черчесов и бывший тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов. «Черчесов – главный кандидат «Спартака», – написал главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов в своем телеграмм-канале. Также сообщалось, что команда рассматривает кандидатуры Леонида Слуцкого, Курбана Бердыева, Леонарду Жардима и немецкого специалиста, имя которого не называлось.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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