Пять российских спортсменов дисквалифицированы за допинг

Пятеро легкоатлетов были отстранены от соревнований за прием запрещенных препаратов. Об этом сообщила Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА).
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) нашло запрещенные вещества в допинг-пробах метательниц молота Татьяны Качегиной и Натальи Поляковой, их отстранили на четыре года.
Бегунья Дарья Творогова и толкательница ядра Яна Михайлова дисквалифицированы на два года.
Кроме того, за неявку на пункт допинг-контроля от соревнований отстранили на четыре года Сергея Котова (бег).
Москва, Служба информации РИА «Новый День»
Москва. Другие новости 24.10.18
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