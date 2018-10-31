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Среда, 31 октября 2018, 16:26 мск

Новости Спорт

Четыре российских тяжелоатлета попались на допинге

Четыре российских спортсмена были дисквалифицированы за употребление запрещенных веществ. Об этом сообщается на сайте российского антидопингового агентства «РУСАДА».

Федерация тяжелой атлетики России отстранила от участия в соревнованиях Редникина Романа и Орешникова Сергея за отклонение и неявку на процедуру сдачи проб. Атлеты дисквалифицированы на четыре года, начиная с 01 октября 2018 года.

Кроме того, под дисквалификацию попали Темник Валерий и Умаханова Фатима из-за обнаружения в организме следов запрещенных препаратов. Оба не смогут принимать участие в чемпионатах в течение четырех лет. Срок дисквалификации Темника начался с 4 сентября, Умахановой – с 24 сентября.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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