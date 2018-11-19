200 км по океану под воздушным змеем: россияне в составе интернациональной команды установили мировой рекорд

Российские спортсмены-кайтеры впервые совершили групповой переход более чем на 200 км по Индийскому океану. Как передает корреспондент РИА «Новый День», это событие претендует на попадание в Книгу рекордов Гиннесса.

Эстафета стартовала в 7:30 утра с мыса Ле Морн острова Маврикий в Индийском океане 14 ноября 2018 года. Интернациональная команда кайтсерферов осуществила сложный переход на кайтах на остров Реюньон длиной 235 км, но последние 20-25 км спортсмены шли на лодке. Переход длился восемь с половиной часов, в течение которых девять кайтсерферов сменяли друг друга – это первая в мире подобная эстафета с переходом на такое расстояние по открытому океану.

В составе интернациональной команды было шесть русских кайтеров – Константин Аксенов, Андрей Гринштейн, Артём Беляев, Владимир Брайнин, Владимир Попов и его сын – Владимир Попов, а также два маврикийских спортсмена и один из Реюньона – Брендон Лабонн, Фредерик Пиралли и Мишель Хоффман.

Как рассказывают российские участники, для тренировки перед сложным заплывом они выезжали на Финский залив, где прошли 62 км от Кронштадта до Санкт-Петербурга в сложных погодных условиях.

Отмечается, что переход был посвящён 50-летию независимости Маврикия. Его поддержало министерство по туризму Маврикия, а также посол РФ на Маврикии Константин Климовский.

Кайтбординг или кайтинг, скайтинг – вид спорта, основой которого является движение под действием силы тяги, развиваемой удерживаемым и управляемым спортсменом воздушным змеем.

Фото Анны Шаховой

Москва, Мария Вяткина

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