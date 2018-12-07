Алина Загитова уступила установившей мировой рекорд японской фигуристке

Японская фигуристка Рика Кихира установила новый мировой рекорд, превзойдя достижение россиянки Алины Загитовой в короткой программе. Рекордную оценку она получила в финальном выступлении Гран-при, проходящего в канадском Ванкувере. Судьи оценили ее прокат в 82,51 балла.

Рекорд Алины Загитовой составлял 80,78 балла. Она также участвует в финале Гран-при. Она после короткой программы заняла второе место с результатом 77,93 балла. Третье место также досталось россиянке Елизавете Туктамышевей. Судьи поставили за ее прокат 70,65 балла.

Мировые рекорды в произвольной программе и по сумме баллов принадлежат Алине Загитовой (158,80 и 238,43 балла соответственно).

Ванкувер, Иван Гридин

Ванкувер. Другие новости 07.12.18

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