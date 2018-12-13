Российский пловец завоевал «золото» ЧМ с мировым рекордом

Российский пловец Кирилл Пригода занял первое место на чемпионате мира, одержав победу с мировым рекордом на дистанции 200 метров брассом. Турнир по плаванию на короткой воде проходит в китайском Ханчжоу.

Новый мировой рекорда, установленный Кириллом Пригодой – 2.00,16 (предыдущий – 2.00,44). «Серебро» завоевал китайский пловец Цинь Хайян с результатом 2.01,15, третьим к финишу пришел рекордсмен мира немец Марко Кох (2.01,42). Еще один российский спортсмен Михаил Доринов финишировал шестым (2.03,20).

Золотая медаль Пригоды стала первой для отечественной сборной на этом чемпионате мира, отмечает РИА «Новости».

Ханчжоу, Иван Гридин

Ханчжоу. Другие новости 13.12.18

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