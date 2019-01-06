Впервые в истории: российская лыжница пробилась на пьедестал многодневки «Тур де Ски»

Российская лыжница Наталья Непряева первая из спортсменок сборной РФ поднялась на пьедестал в итоговом зачете многодневной гонки «Тур де Ски». На финальном этапе в итальянском Валь-ди-Фьемме она завоевала серебро в гонке преследования свободным стилем на 9 км, уступив двукратной олимпийской чемпионке норвежке Ингвильд Эстберг.

Ранее лучшим результатом российских спортсменок на «Тур де Ски» было пятое место Ольги Рочевой в 2008 году. В нынешней многодневке Непряева выиграла гонку с раздельным стартом на 10 км в итальянском Тоблахе, была второй в масс-старте и гонке преследования в немецком Оберстдорфе и масс-старте в Валь-ди-Фьемме.

Примечательно, что в топ-5 попали еще две россиянки – Анастасия Седова была четвертой, Юлия Белорукова – пятой.

После финиша Непряева призналась, что ее результат был достигнут с большим трудом – были опасения, что финишировавшая третьей финка Криста Пярмякоски может ее догнать. «Все-таки это самая тяжелая гонка. Это кошмар какой-то! Очень тяжелая погода, сильный ветер именно в лицо, он очень сильно сбивал темп. Но гора была еще тяжелее. Я и слышала (что Пярмякоски сокращает отставание), и постоянно оборачивалась. Очень волновалась, потому что видела, что Криста все ближе и ближе, а на горе кажется, что расстояние совсем маленькое», – цитирует Непряеву РИА «Новости».

Стоит отметить, что в этом году в мужском зачете «Тур де Ски» занял российский лыжник Сергей Устюгов, уступив лишь норвежцу Йоханнесу Клебо. Примечательно, что Устюгов был победителем многодневки в 2017 году. Ранее из российских спортсменов впервые праздновал победу в итоговом зачете «Тур де Ски» Александр Легков в 2013 году.

Многодневная лыжная гонка «Тур де Ски», которая проводится в конце декабря – начале января, является особой частью Кубка мира и включает в себя масс-старты, гонки преследования и гонки с раздельным стартом как классическим стилем, так и свободным. Последний этап традиционно проводится в итальянском Валь-ди-Фьемме гонкой в гору. . Первый Тур был проведён в сезоне 2006/07.

Валь-ди-Фьемме, служба информации РИА «Новый День»

Валь-ди-Фьемме. Другие новости 04.01.19

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