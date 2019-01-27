Нокаут за 35 секунд: Емельяненко проиграл Бейдеру бой за чемпионский пояс Bellator (ВИДЕО)

Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко проиграл американцу Райану Бейдеру в финале Гран-при Bellator в тяжелом весе.

Поединок за чемпионство, прошедший в Лос-Анджелесе, закончился на 35-ой секунде нокаутом. Емельяненко пропустил прямой удар в голову и упал, Бейдер попытался добить соперника, но рефери прекратил бой.

После поединка Емельяненко покинул арену и не вышел на итоговую пресс-конференцию.

Для россиянина это поражение стало шестым в карьере при 38 победах. На счету Бэйдера 27 побед и 5 поражений.

Напомним, что перед поединком Емельяненко признался, что все чаще думает о завершении карьеры. «Не из-за того, что я не хочу биться или что-то еще в этом роде. Просто возраст уже дает о себе знать, плюс травмы», – пояснил боец (цитата по ТАСС).

Президент Bellator Скотт Кокер уже заявил о готовности организовать «прощальный бой» для Емельяненко в Москве или Петербурге.

Бейдер на пресс-конференции назвал Емельяненко одним из самых великих бойцов в истории. На вопрос, стоит ли российскому бойцу завершать карьеру, он ответил, что ему уже нечего доказывать. По его мнению, «если ты намерен выигрывать, то должен быть в состоянии делать то, что хочешь».

Лос-Анджелес, служба информации РИА «Новый День»

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