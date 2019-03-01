Спортсменам запретили пить пиво во время прохождения допинг-тестов

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) запретило употреблять алкогольные напитки спортсменам во время проведения процедуры допинг-контроля. Предполагается, что таким образом удастся ускорить прохождение атлетами тестов на содержание в организме запрещенных препаратов.

«Поддерживая идею чистого и здорового спорта, мы не можем обойти вниманием такой аспект, как запрет на употребление алкоголя во время проведения процедуры допинг-контроля. Запрет касается не только персонала РУСАДА, но и самих спортсменов», – сообщила ТАСС заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

С момента уведомления и до завершения процедуры допинг-контроля атлетам разрешено употреблять только безалкогольные напитки, спиртное находится под запретом, в том числе и пиво. Те, кого уличат в употреблении горячительных напитков, получат предупреждение.

Представитель РУСАДА добавила, что ранее подобные правила уже были приняты некоторыми международными федерациями, например, Международной федерацией хоккея и Международной федерацией футбола.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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