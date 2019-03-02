Путин открыл зимнюю Универсиаду в Красноярске: парад атлетов, красочные шоу и фейерверк (ВИДЕО)

В Красноярске прошла официальная церемония открытия XXIX Всемирной зимней Универсиады, которая впервые проходит в России. На открытие студенческих игр прибыл президент РФ Владимир Путин. Торжественная церемония состоялась на «Платинум Арене». На ней присутствовали только участники соревнований, делегаты Международной федерации университетского спорта (FISU) и партнеры Универсиады. 3 марта пройдет повторная церемония для болельщиков, но на ней не будет парада спортсменов.

Фото: пресс-служба Кремля

Церемония открылась с парада национальных сборных. Шествие спортсменов завершила российская команда во главе с двукратным чемпионом мира по сноуборду 19-летний Дмитрий Логинов. Трибуны встретили нашу команду скандированием «Россия! Россия!».

Церемония открытия Универсиады

Затем с видеопосланием к собравшимся выступил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах. Он пожелал спортсменам соревноваться «в истинно олимпийском духе и наслаждаться спортом».

Церемонию открытия Универсиады продолжило выступление президента РФ. Он объявил студенческие игры открытыми. «Поздравляю всех с началом соревнований, желаю удачи, убедительных и красивых, ярких побед», – приводит слова главы государства пресс-служба Кремля.

Фото: пресс-служба Кремля

«Своих гостей мы всегда встречаем по-русски радушно, с традиционным российским гостеприимством, с открытым сердцем. И искренне благодарны вам: спортсменам, тренерским штабам и федерациям – за общую приверженность идеалам спорта, за готовность следовать его лучшим традициям», – подчеркнул Путин.

После вступительных речей, поднятия флага FISU, исполнения гимна организации на стадионе и клятвы спортсменов началась красочное представление, в котором артисты продемонстрировали культуру, традиции и легенды народов Сибири.

Официальный огонь игр был зажжен после броска огненной шайбы десятикратным чемпионом мира по хоккею с мячом Сергеем Ломановым в Енисей. По замыслу сценаристов программы, река посредством фейерверков «зажгла» чашу огня Универсиады.

Огонь игр зажжен, скриншот видеотрансляции RT

Универсиада продлится 10 дней – до 12 марта. Всего будут разыграны 76 комплектов медалей в 11 видах спорта. В Красноярске впервые в истории студенческих игр будут представлены соревнования по спортивному ориентированию на лыжах и хоккею с мячом. Кроме того, пройдут соревнования по биатлону, горнолыжному спорту, кёрлингу, лыжным гонкам, сноуборду, фигурному катанию, фристайлу, хоккею с шайбой, шорт-треку.

Предварительные соревнования стартовали в пятницу, первые медали будут вручены 3 марта.

Общие расходы на подготовку к проведению Универсиады превысили 80 млрд рублей.

Красноярск, служба информации РИА «Новый День»

Красноярск. Другие новости 02.03.19

Боец Александр Емельяненко в суде признался в пьяной езде. Ему грозит «уголовка». / В Красноярске официально откроется Всемирная зимняя Универсиада-2019. / Перед входом в ДИВС поставят статуи Николая Карполя и его «Уралочки» (ФОТО). Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»