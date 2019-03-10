Российские лыжники заняли весь пьедестал на норвежском этапе Кубка мира

Российские лыжники показали выдающиеся результаты на норвежском этапе Кубка мира в Осло. Так, Александр Большунов победил в гонке на 50 километров классическим стилем. Он финишировал первым со временем 2 часа 23 минуты 49,8 секунды.

Его товарищ по сборной Максим Вылегжанин, для которого это была последняя гонка в карьере, стал вторым с отставанием в секунду. Третье место занял еще один представитель России Андрей Ларьков (+1,6 секунды).

Как отмечает РИА «Новости», четвертое место также досталось россиянину Илье Семикову (+2,0). Алексей Червоткин занял десятое место (+24,7), Александр Бессмертных не финишировал.

Осло, Иван Гридин

Осло. Другие новости 07.03.19

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