В России нашли замену признанному допингом мельдонию

Российские специалисты собрали замену препарату мельдоний, который был включен в список запрещенных для спортсменов лекарств. В новой добавке к пище есть все необходимые вещества, при этом она не является допингом.

О новой биологически активной добавке рассказал РИА «Новости» руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Уйба. «Мы собрали БАД, <...> даже БАВ (биологически активное вещество), это те же аминокислоты и минералы. <...> Он не является допингом, это не [лекарственный] препарат, это набор незаменимых аминокислот и минералов, которые используются каждый день, например в пище», – сообщил эксперт.

Новую добавку уже начали применять. При этом она содержит калий и натрий, которые есть в мельдонии.

Напомним, мельдоний был включен в список запрещенных веществ с 1 января 2016 года Всемирным антидопинговым агентством (WADA). Ряд российских спортсменов были отстранены от соревнований, потому что их допинг-пробы показали наличие этого препарата. Однако позже специалисты установили, что мельдоний еще долгое время остается в организме атлетов, даже если они перестали его принимать. Решением Спортивного арбитражного суда большинство обвиненных в допинге российских спортсменов были оправданы.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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