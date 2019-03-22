«Надо выправлять ситуацию, а не устраивать разнос»: Черчесов объяснил поражение от Бельгии

Наставник сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал проигрыш бельгийской команде в стартовом матче отборочного турнира чемпионата Европы, который пройдет в 2020 году. Напомним, российская сборная уступила бельгийцам со счетом 1:3.

Черчесов отметил, что сегодняшнее поражение – это не тот случай, когда надо устраивать разносы игрокам. По его словам, болельщики увидели интересный матч, «какие-то моменты удались, какие-то не очень». «Разносы бывают, но их не нужно устраивать. Команда и так понимает, что проиграла, – добавил он в комментарии «Матч ТВ». – Теперь нужно спокойно выправлять ситуацию». Черчесов также отметил, что тренерский штаб не стал ругать игроков за поражение.

Тренер высказал мнение, что сборная России будет играть высоком уровне только тогда, когда футболисты будут находиться в его распоряжении как минимум месяц до игры. «Чтобы играть как на чемпионате мира, нужно, чтобы команда была у меня месяц», – сказал Черчесов.

«Если команда собирается за два дня, то лучше будет играть тот, у кого класснее футболисты, – добавил он. – Когда есть месяц, то можно выровнять этот уровень». То есть, пояснил он, за месяц «можно подготовить физику, блоки взаимодействия, тогда команда становится командой» (цитата по ТАСС).

Встреча россиян и бельгийцев прошла в Брюсселе на стадионе «Руа Бодуэн». Счет на 14-й минуте открыл полузащитник сборной Бельгии Юри Телеманс. Через две минуты Денис Черышев отправил в ворота бельгийцев ответный мяч. Однако на 45-й минуте Бельгия вышла вперед, благодаря пенальти, который реализовал Эден Азар. На 88-й минуте он забил второй гол.

Следующую игру в рамках квалификационного турнира сборная России проведет 24 марта против команды Казахстана.

Матчи европейского первенства примут стадионы в 12 городах Европы с 12 июня по 12 июля 2020 года.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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