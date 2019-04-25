12-летний фигурист впервые исполнил прыжок в пять оборотов

Фигурист Максим Белявский, которому всего 12 лет, впервые в истории фигурного катания исполнил прыжок в пять оборотов. Впрочем, пока только со страховкой.

Видео исполнения уникального трюка появилось на странице фигуриста в Instagram. Сам спортсмен сообщил, что впервые начал тренировать пятерной тулуп, несколько раз упал, однако потом дело пошло.

Прыжок выполнен на так называемой удочке, она выступает в роли страховки и позволяет юным фигуристам немного дольше оставаться в воздухе.

Максим Белявский тренируется в ЦСКА под руководством Сергея Давыдова. Спортсмен уже владеет четверными тулупом и сальховым и учит флип и лутц в четыре оборота.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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