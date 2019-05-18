Сборная России победила Латвию и досрочно пробилась в плей-офф ЧМ

Сборная России по хоккею обыграла команду Латвии в матче группового этапа чемпионата мира в Словакии со счетом 3:1 и досрочно вышла плей-офф.

На 11-й минуте сборная Латвии реализовала большинство – отличился Оскарс Цибульскис. Вскоре России отыгралась: шайбу провел Дмитрий Орлов. На 24-й минуте Никита Гусев вывел отечественную команду вперед, воспользовавшись большинством. На 35-й минуте Никита Кучеров провел третью шайбу в ворота соперников – счет 3:1.

Сборная Россия одержала пятую победу в пяти матчах турнира. Ранее Россия обыграла Италию (10:0), Чехию (3:0), Австрию (5:0), Норвегию (5:2).

Следующий матч команда РФ проведет 19 мая против Швейцарии. Заключительную игру группового турнира россияне проведут против сборной Швеции 21 мая.

Чемпионат мира продлится до 26 мая.

Братислава, служба информации РИА «Новый День»

Братислава. Другие новости 18.05.19

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