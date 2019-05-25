Сборная России уступила финнам в полуфинале ЧМ-2019

Сборная команда России по хоккею уступила финнам в полуфинале Чемпионата мира – 2019. Сборная Финляндии активно атаковала с первых же минут матча, несколько раз вынудив ошибаться российских хоккеистов. Наша команда была вынуждена обороняться и играть в меньшинстве. Счет в третьем периоде полуфинального матча открыла финская команда. На 51-й минуте отличился нападающий Марко Анттила.

Сборная России на пути к 1/2 финала ЧМ-2019 заняла первое место в группе B, одержав семь побед в семи матчах. В четвертьфинале российские хоккеисты обыграли сборную США – 4:3.

Сборная Финляндии заняла в группе А второе место, одержав пять побед и потерпев два поражения, одно из которых – в овертайме. В четвертьфинале финские хоккеисты выиграли в овертайме у сборной Швеции – 5:4.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице.

Братислава, Иван Гридин

Братислава. Другие новости 24.05.19

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