Россия может вылететь из Лиги чемпионов из-за низких показателей

Российские футбольные клубы могут лишиться возможности участвовать в Лиге чемпионов. Причина – низкие показатели в рейтинге УЕФА. Об этом заявил официальный представитель чемпионата Испании (Ла Лиги) в России Даниэль Серехидо.

Россия может быть «почти полностью исключена из новой Лиги чемпионов» из-за нового формата, разработанного президентом Ассоциации европейских клубов (ECA) и главой итальянского клуба «Ювентус» Андреа Аньелли. Новые правила предполагают отмену системы квалификации Лиги чемпионов, сообщил Серехидо в интервью «Известиям».

В настоящее время на групповом этапе турнира клубы поделены на восемь групп по четыре команды, ECA предлагает сократить количество групп до четырех, в каждую из которых будет входить по восемь команд. Таким образом, каждый участник турнира сыграет минимум 14 матчей (сейчас шесть).

При этом шесть первых команд из каждой группы сохранят места в Лиге чемпионов на следующий сезон. То есть каждый год в турнир смогут входить только восемь новых команд.

«Система, которая была у нас до сих пор в европейском футболе, а именно получение права на участие в европейских турнирах на основе финального положения во внутренних соревнованиях, в конечном итоге будет разрушена, – отмечает Серехидо. – Это имеет двойной эффект. Создается закрытая лига из четырех групп по восемь команд. Для «крупных» клубов участие в этой лиге будет практически гарантированным из года в год». Он добавил, что на фоне Лиги Чемпионов значение национальной лиги будет меркнуть с каждым годом все больше.

«В плюсе будут только гранды чемпионатов Испании, Италии, Франции, Германии и Франции. Те чемпионаты, у которых более низкий коэффициент УЕФА, например Россия, могут оказаться почти полностью исключены из новой Лиги чемпионов», – считает представитель Ла Лиги.

Кроме того, новый формат еще больше увеличит финансовую пропасть между богатыми и бедными командами. «Пакет трансляций Лиги чемпионов подорожает, а национальных чемпионатов, соответственно, подешевеет. И эти деньги пойдут в крупные клубы. Все это действительно фантастическое укрепление бюджетов топ-клубов. Но команды с небольшим бюджетом в таком случае ждет крах», – пояснил Серехидо.

Мадрид, Служба информации РИА «Новый День»

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