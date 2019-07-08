В Польше погибла российская гандболистка

В Польше погибла член женской сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева. Обстоятельства смерти спортсменки выясняет полиция.

Как сообщили в Федерации гандбола России (ФГР), Королева утонула в водоеме рядом с игровыми кортами. Спортсменка находилась в польском Старе-Яблонки, где со 2 по 7 июля проходил чемпионат Европы.

Польская полиция выясняет обстоятельства произошедшего. «Руководители федерации находятся на постоянной связи с членами нашей делегации», – говорится в сообщении ФГР.

Варшава, Служба информации РИА «Новый День»

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