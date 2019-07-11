Суд отменил решение МОК об отстранении Мутко от Олимпиад

Спортивный арбитражный суд (CAS) аннулировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) о пожизненном отстранении Виталия Мутко от участия в Олимпийских играх.

В 2017 году МОК отстранил от участия в любом качестве Мутко, занимавшего пост министра спорта России с 2012-го по 2016 год. Решение было связано с допинговым скандалом, в центре которого оказались российские спортсмены.

Сразу после этого адвокаты Мутко подали апелляцию на решение комитета, передает РИА «Новости». CAS постановил, что Олимпийская хартия, на которую ссылался МОК при отстранении Мутко, не применима к российскому политику, так как он «не являлся ни участником Олимпийских игр, ни членом олимпийской делегации, ни судьей, ни членом жюри, не имел никакой олимпийской аккредитации».

«Апелляция, поданная Виталием Мутко 26 декабря 2017 года, удовлетворена. Решение в отношении Мутко, вынесенное исполкомом Международного олимпийского комитета 5 декабря 2017 года, аннулировано», – говорится в решении суда.

При этом в CAS отметили, что это касается только этого конкретного случая и не имеет отношения к дальнейшим решениям, которые может принять МОК в отношении Мутко.

Лозанна, Служба информации РИА «Новый День»

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