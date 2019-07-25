Сборная России по футболу скатилась в рейтинге FIFA

Сборная России ухудшила свои позиции в рейтинге Международной федерации футбола (FIFA). Возглавляет список команда Бельгии.

Сборная России по футболу опустилась на три строчки в рейтинге FIFA и сейчас занимает 46-ю позицию. В копилке национальной команды 1436 очков.

Вместе с РФ 46 место делит Австралия, которая также опустилась на три строчки. На позицию выше находится Венгрия (45), ниже – Шотландия (48).

Возглавляет рейтинг национальная команда Бельгии. Бразильская сборная заняла второе место, на третьем – Франция. Четвертая строчка досталась Англии, пятая – Уругваю.

Цюрих, Служба информации РИА «Новый День»

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