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Пятница, 26 июля 2019, 09:57 мск

Новости Спорт

Посольство РФ заявило о дискриминации российской спортсменки

Фото со страницы Светланы Кузнецовой в Instagram

Посольство России в Вашингтоне направило в Госдеп США ноту протеста в связи с ситуацией, сложившиеся вокруг российской теннисистки Светланы Кузнецовой, сообщили в диппредставительстве. Поводом для вмешательства дипломатов стало то, что спортсменка не может получить американскую визу для участия в турнире Washington Open, стартующем в ближайшие выходные.

В сообщении посольства, опубликованном на официальной странице в Facebook, говорится, что Кузнецова стала жертвой «затянувшихся административных процедур» при получении американской визы. «Возмущены продолжающейся практикой воспрепятствования участию наших спортсменов в крупных соревнованиях, проходящих на территории США», – говорится в заявлении.

Посольство РФ потребовало прекратить дискриминацию российской спортсменки

В связи с этим посольство потребовало от Госдепа прекратить дискриминационную политику в отношении выдачи виз российским участникам международных мероприятий». Вчера, 25 июля, Кузнецова сообщила на своей странице в Instagram, что снимается с турнира в США из-за проблем с визой. По ее словам, она оказалась в такой ситуации впервые. Россиянка является действующей победительницей турнира, его призовой фонд составляет $226750.

Кузнецова готова сняться с турнира

По данным ТАСС, повлиять на ситуацию постарался президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. Он сообщил, что федерация направила письма во все необходимые инстанции, в том числе президенту Международной федерации тенниса Дэвиду Хаггерти. «Однако ответа так и не получили», – посетовал Тарпищев.

Вашингтон, Иван Гридин

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